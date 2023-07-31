В Ростовской области обнаружили тело мужчины под завалами после взрыва баллона в гаражах

В ГУ МЧС сообщили, что пострадали пять гаражей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело мужчины после разбора завалов, образовавшихся в результате взрыва, предположительно, газового баллона в гаражном кооперативе в Волгодонске Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"В 19:50 мск на месте происшествия при разборке завалов в одном из разрушенных гаражей обнаружено тело мужчины (личность устанавливается)", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС сообщали, о том, что повреждены пять гаражей, из них два разрушены полностью.