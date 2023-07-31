31 июля, 18:29

В Петербурге задержали мужчину, совершившего поджог дверей военкомата в центре города

Максим Григорьев/ ТАСС, архив
© Максим Григорьев/ ТАСС, архив

В администрации Центрального района города сообщили, что возгорание оперативно ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции задержали мужчину, который совершил поджог дверей военного комиссариата на улице Чайковского и попытался протаранить ворота на легковой машине. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале администрации Центрального района города.

"В 19:15 по адресу: улица Чайковского, дом 55, неизвестный мужчина совершил поджог входных дверей военного комиссариата и попытался протаранить арочные ворота на легковом автомобиле", - говорится в сообщении. Отмечается, что возгорание оперативно ликвидировали, нанесенный ущерб незначителен.

Нарушитель задержан сотрудниками полиции, его личность устанавливается. На месте работают оперативные службы. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
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