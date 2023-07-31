ЦПВС отметил нарушения самолетами проамериканской коалиции воздушного пространства Сирии

Заместитель руководителя центра контр-адмирал Олег Гуринов отметил, что их было шесть

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Истребители и беспилотные летательные аппараты проамериканской антитеррористической коалиции за прошедшие сутки шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано шесть нарушений воздушного пространства Сирии одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35 и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции, - сказал Гуринов.

По его словам, авиация антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. "За сутки со стороны коалиции зафиксировано восемь случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнул Гуринов.

Также он сообщил, что за прошедшие сутки в провинции Идлиб зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ).