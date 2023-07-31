В Коми устранили последствия утечки нефтепродуктов

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич сообщила, что в месте попадания нефтепродуктов в реку Колву установили боновые заграждения

СЫКТЫВКАР, 31 июля. /ТАСС/. Компания "Нобель ойл" и природоохранные службы полностью устранили последствия утечки нефти, произошедшей в начале июля на Южно-Ошском месторождении в Усинском районе Республики Коми, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.

"Сегодня комиссия произвела осмотр территории, загрязненной в результате разгерметизации промыслового трубопровода Южно-Ошского нефтяного месторождения ООО "Нобель ойл". Результаты удовлетворительные. Мероприятия по очистке территории (9 117 кв. м) завершены в полном объеме, нефтезагрязненный грунт вывезен для утилизации. Нефтешлама не обнаружено. Участок выровнен, осушен, нефтяных проявлений нет. На ручье превентивно установлены сорбирующие боны", - сообщила министр в своем Telegram-канале.

В месте попадания нефтепродуктов в реку Колву установлены боновые заграждения, береговая полоса чистая, радужной пленки нет. Кроме того, в районе первого и четвертого колвинских мостов установлены рубежи боновых заграждений от компаний "Лукойл-Коми" и "Нобель ойл", добавила глава Минприроды.

Разгерметизация нефтепровода ООО "Нобель ойл" на Южно-Ошском месторождении зафиксирована 1 июля в 500 м от реки Колвы. Нефтесодержащая жидкость по уклону местности попала в реку. При этом информация о разгерметизации трубопровода поступила лишь 2 июля в 16:15 мск, компания заявляла об учениях. Местным жителям рекомендовали не использовать воду из реки. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшего загрязнение окружающей среды. Ущерб лесфонду от нефтеразлива оценен в 25 млн рублей. Ростехнадзор при внеплановой проверке обнаружил нарушения эксплуатации нефтепровода, из-за разгерметизации которого произошел нефтеразлив - отсутствие технической документации, эксплуатация сооружения с отклонениями от требований проектной документации. Работа трубопровода приостановлена на 90 суток.