В ДНР заявили, что ВСУ с февраля 2022 года выпустили более 131 тыс. боеприпасов по региону

В СЦКК зафиксировали 21,4 тыс. фактов ведения огня за 529 дней эскалации

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Украинские военные с начала СВО выпустили по населенным пунктам Донецкой Народной Республики более 131 тыс. боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"За 529 дней эскалации представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 21,4 тыс. фактов ведения огня. Всего противником выпущено 131,4 тыс. боеприпаса различного калибра", - говорится в инфографике в Telegram-канале ведомства.

Среди выпущенных боеприпасов 42 ракеты "Точка-У", 361 ракета РСЗО HIMARS, 38 ракет РСЗО "Смерч", 263 ракеты РСЗО "Ураган", 16,3 тыс. ракет из РСЗО калибром 122 мм ("Град" и его аналоги).