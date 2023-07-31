В Кировской области в ДТП погиб один человек

Еще четверо пострадали

КИРОВ, 31 июля. /ТАСС/. Водитель автомобиля Audi въехал в остановившийся ВАЗ-2110 на трассе "Вятка" в Мурашинском районе Кировской области. В результате ДТП погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщается в Telegram-канале УГИБДД по региону.

"В 20:45 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) на 495 км федеральной автодороги "Вятка" в Мурашинском районе водитель автомобиля Audi совершил наезд на остановившийся автомобиль ВАЗ-2110. В результате происшествия один человек погиб и четыре получили травмы", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.