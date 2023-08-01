В одну из башен Москвы-Сити попал беспилотник

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате атаки поврежден фасад на уровне 17-го этажа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Один беспилотник попал в 50-этажную башню IQ-квартале в Москве-Сити, пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, нет. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, в результате попадания беспилотника в башню в IQ-квартале в Москве-Сити пострадавших нет. Нарушено остекление здания на 17-м этаже", - сказал собеседник агентства. По его словам, возгорания после происшествия также не последовало.

Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил информацию о попадании беспилотника в одну из башен Москвы-Сити. Пострадавших в результате попадания нет, поврежден фасад на уровне 17-го этажа, сообщил он.

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