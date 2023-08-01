В Хабаровском крае за сутки потушили 10 лесных пожаров

Их общая площадь составила 16,6 тыс. га

ХАБАРОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае за сутки потушили лесные пожары на общей площади порядка 16,6 тыс. га, сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Ликвидировано 10 пожаров на 16 588 га", - говорится в сообщении.

В настоящее время в крае зарегистрировано 82 возгорания, их общая площадь превышает 268 тыс. га. Накануне огнем в регионе было охвачено 273,4 тыс. га. Горят в основном северные территории Хабаровского края, множество очагов регистрируется в Охотском, Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах. Есть возгорания в Николаевском районе и в районе имени Полины Осипенко, уточнили ТАСС в министерстве. Пожары находятся на большом удалении от поселений, они возникли от гроз. К борьбе с огнем в лесах привлечено 277 человек, задействовано свыше 30 единиц техники.

В Хабаровском крае введен режим ЧС, жителям запрещено посещать леса, исключения распространяются только на транспорт и граждан, задействованных в тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Хабаровского края, Амурской области и Якутии.

С начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 634 пожара на общей площади более 727,8 тыс. га.