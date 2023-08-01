В Приморье таможня пресекла контрабанду сушеного трепанга

Мужчина пытался незаконного вывезти партию весом в 3,7 кг

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники Уссурийской таможни в Приморском крае пресекли попытку незаконного вывоза партии сушеного трепанга весом около 3,7 кг, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. Вывезти товар пытался гражданин Китая.

"При таможенном контроле служебная собака по кличке Багира среагировала на мужчину, выезжающего в КНР. Это вызвало заметное волнение гражданина Китая. Таможенники приняли решение о проведении личного досмотра. Подозрения сотрудников таможни подтвердились. Морской огурец (альтернативное название трепанга - прим. ТАСС) был упакован в пять пакетов, которые он спрятал под одежду, примотав на бедра и ноги, и уложил вместо стелек в кроссовки", - говорится в сообщении.

Общий вес контрабанды составил около 3,7 кг, его стоимость - около 110 тыс. рублей. Товар был изъят и отправлен на экспертизу. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров). Теперь нарушителю грозит штраф до трехкратного размера стоимости трепанга с конфискацией.

Дальневосточный трепанг - морское животное типа иглокожих, которое добывают на юге Тихоокеанского побережья России. Он используется в традиционной китайской медицине, а также в России для производства лекарственных средств. Трепанг занесен в Красную книгу России, его добыча запрещена на территории всего Дальнего Востока. Вывоз трепанга регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, и допускается только при наличии разрешительных документов.