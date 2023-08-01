В западной части Пекина из-за ливней эвакуируют население

Власти обратились к гражданам с просьбой не выходить из домов без крайней необходимости

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Наивысший, красный уровень опасности природных катаклизмов объявлен из-за продолжающихся ливней в 12 районах Пекина, в западной части столицы проведена частичная эвакуация населения.

"Ожидается, что сегодня в некоторых районах, таких как Фаншань, Мэньтоугоу, Яньцин, Чанпин и других, все еще будут идти сильные дожди. В 12 районах города будет действовать красный режим предупреждения о наводнениях наивысшего уровня", - говорится в бюллетене.

Власти обратились к населению с просьбой не выходить из домов, если в этом нет крайней необходимости. Предприятиям и учреждениям, за исключением тех, которые обеспечивают жизнедеятельность города, рекомендовано обеспечить возможность работы персонала по месту жительства. Об этом сообщает газета "Мэйжи цзинцзи бао".

Местные каналы демонстрируют кадры бурных потоков, уносящих автобусы и легковые автомобили в районе Мэньтоугоу. "Неизвестно, есть ли в них люди", - произносит диктор. Пока известно о двух погибших в этой части Пекина.

В понедельник была временно приостановлена работа нового пекинского международного аэропорта в районе Дасин, куда, в частности, прибывают рейсы из России. Также было прекращено движение части поездов пекинского вокзала Сичжань.

Угроза наводнений

Агентство Xinhua сообщает, что "борьба с наводнениями в бассейне китайской реки Хайхэ вступила в критический период, поскольку к понедельнику уровень воды в 13 реках, включая основное русло и притоки реки Юндин, превысил критический уровень". Река Хайхэ - важнейший водный поток в системе рек и каналов в густонаселенном районе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

Министр водных ресурсов КНР Ли Гоин, говорится в сообщении агентства, заявил о необходимости отслеживать изменения паводковой опасности в режиме реального времени, чтобы "вовремя корректировать меры по предотвращению наводнений". Глава ведомства потребовал составлять точные прогнозы о ситуациях, связанных с наводнениями, и своевременно информировать общественность о мерах по борьбе с ними, включая эвакуацию людей.

"Превентивные меры должны быть полностью приняты до наступления наводнений, и все те, кто нуждается в эвакуации, должны быть доставлены в безопасные места как можно раньше", - приводит Синьхуа слова министра.

Бассейн реки Хайхэ густонаселен и включает в себя множество крупных и средних городов, включая Пекин, Тяньцзинь, Шицзячжуан, Таншань и Циньхуандао, отмечается в сообщении. Министерство поддержало режим чрезвычайного реагирования высокого уровня в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй на севере страны и развернуло 10 рабочих групп для ликвидации последствий наводнения в Пекине, Тяньцзине, Хэбэе и других провинциях и муниципалитетах.