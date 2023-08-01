Украинцу, доставившему ПЗРК "Игла" из Киева в РФ через Эстонию, ужесточили обвинение

Ему добавили три новых статьи УК: контрабанда оружия организованной группой, участие в террористическом сообществе и приготовление к теракту

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Гражданину Украины Виктору Якушину, который, по данным следствия, вез в Россию из Киева транзитом через Эстонию переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла", ужесточили обвинение, добавив три статьи УК РФ. Об этом говорится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Якушин был задержан сотрудниками ФСБ в Московской области и арестован в октябре 2022 года. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой).

"Якушин обвиняется также по ч. 4 ст. 222 УК РФ, ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда оружия организованной группой), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 п. "а" ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту, совершенное группой лиц)", - говорится в документах.

По данным ФСБ, в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан гражданин Украины 1972 года рождения, который по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" для подготовки террористических актов, а также подобрал место их конспиративного хранения. В ходе следственных действий у задержанного были изъяты две единицы ПЗРК "Игла", а также средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.