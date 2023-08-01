В Иркутской области потушили все лесные пожары

Причиной возгораний были грозы

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Все лесные пожары потушены в Иркутской области, где на прошлой неделе в двух северных районах ввели режим ЧС для оперативной борьбы с возгораниями. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"На утро 1 августа в Иркутской области лесных пожаров нет. За минувшие сутки ликвидировано 5 лесных пожаров на общей площади 100,02 га: 4 - в Бодайбинском и 1 - в Катангском районах. Также потушено возгорание на территории Витимского заповедника на площади 34 га, из которых 3 га - нелесные", - говорится в сообщении.

Причиной пожаров были грозы.

На севере Иркутской области 27 июля ввели режим чрезвычайной ситуации в Катангском районе, 28 июля - в Бодайбинском. Это сделали для того, чтобы привлечь дополнительные силы для оперативного реагирования на возгорания. Утром 28 июля на севере региона было зарегистрировано 8 очагов. В районы были передислоцированы группы пожарных-десантников, для их переброски использовали вертолеты Ми-8 и самолет Ан-26.

Также все пожары потушены на территории Красноярского края. По данным регионального лесопожарного центра, на утро 1 августа на территории края действующих лесных пожаров нет. "За минувшие сутки на территории края ликвидировано 12 лесных пожаров на площади 294,8 га. Очаги возгораний действовали в Туруханском и Эвенкийском районах. В тушении были задействованы более 500 человек. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний совершали 9 воздушных судов", - пояснили в центре. По предварительным данным, причиной пожаров были грозы.