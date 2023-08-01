В Приморье при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме погиб один человек

Площадь возгорания составила 360 кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Пожар в двухэтажном многоквартирном доме произошел в селе Камень-Рыболов в Приморском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. Площадь возгорания составила 360 кв. м, погиб один человек.

"На телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого многоквартирного дома в селе Камень-Рыболов. Уже через пять минут на месте работали огнеборцы. Пожарными по трехколенной лестнице со второго этажа были спасены три человека. Также до приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека. В ходе тушения пожара огнеборцами было обнаружено тело погибшего мужчины 1988 года рождения", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что в результате пожара крыша, второй этаж дома и лестничный марш уничтожены огнем. Площадь пожара составила около 360 кв. м. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. Всего в тушении были задействованы 5 единиц техники и 17 человек из числа краевой противопожарной службы.