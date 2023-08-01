Одна из пострадавших в ДТП с автобусом на Алтае находится в тяжелом состоянии

Как сообщили в Минздраве региона, за ее здоровьем наблюдают врачи

ТАСС, 1 августа. Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в Чемальском районе Республики Алтай находится в тяжелом состоянии, за ее здоровьем наблюдают медики. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства здравоохранения региона.

"Четверым пострадавшим госпитализация не потребовалась. Трое с тяжелыми травмами доставлены в республиканскую больницу. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь с учетом состояния. Состояние двоих стабильное. Одна женщина находится в тяжелом состоянии под пристальным наблюдением врачей", - сказано в сообщении.

Ранее в республиканской прокуратуре сообщили, что по факту происшествия начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Микроавтобус с туристами столкнулся с грузовиком в Чемальском районе Республики Алтай утром 31 июля. По данным ГУ МЧС по Республике Алтай, группа из 20 туристов следовала на водопад Че-Чкыш, который находится в 17 км от Чемала в ущелье Че-Чкыш. Подъем в данное туристическое место сложный, водопад считается одним из труднодоступных мест.