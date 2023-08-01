В Индии при падении строительного крана погибли не менее 17 человек

Трое получили ранения

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли в результате падения строительного крана в штате Махараштра. Об этом во вторник сообщила газета Hindustan Times.

Инцидент произошел в ночь на вторник в округе Тхане на месте строительства автомагистрали в 80 км от Мумбаи. Строительный кран рухнул на эстакаду, обрушив часть бетонной конструкции. Причина произошедшего пока не установлена.

В результате инцидента погибли не менее 17 человек, трое получили ранения. Еще до пяти человек могут находиться под завалами.

По данным издания, все жертвы инцидента работали на строительстве эстакады. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим, правительство выделит им единовременную финансовую помощь.