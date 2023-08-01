Движение на внешней стороне 60-го км МКАД затруднено из-за ДТП

Информация о пострадавших уточняется

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Автомобиль и микроавтобус столкнулись на внешней стороне 60-го км МКАД, движение на участке затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 60-го км МКАД (после развязки с Рублево-Успенским шоссе) столкнулись автомобиль и микроавтобус. <...> Движение осуществляется по двум полосам из пяти", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.