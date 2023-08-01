В Тюменской области в ДТП пострадали пять человек

Четверых из них госпитализировали

ТЮМЕНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей на автодороге Исетское - Упорово в Тюменской области, четверо из них госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"Ночью на 21-м километре автодороги Исетское - Упорово столкнулись "Нива" и Nissan. Предварительно, "Нива", которой управлял 17-летний подросток, выехала на встречную полосу. Ранены пять человек, четверо из них госпитализированы: оба водителя, <…> пассажирка "Нивы" и двое пассажиров Nissan, - говорится в сообщении.

В УГИБДД уточнили, что водитель "Нивы" не имел права управления автомобилем. Обстоятельства ДТП выясняются.