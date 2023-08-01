Число жертв наводнений в Пекине возросло до 11

Еще 27 человек пропали без вести

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Число жертв наводнений в китайской столице возросло до 11, еще 27 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил городской штаб по борьбе со стихийными бедствиями.

Ранее газета Renmin Rìbao проинформировала о двух погибших. Как следует из опубликованной статистики, все жертвы наводнений в Пекине были зарегистрированы на западе и в северной части города - в районах Мэньтоугоу, Чанпин, Фаншань и Хайдянь. Один из погибших - спасатель, участвовавший в работе по ликвидации последствий стихийного бедствия, еще один - работник местной администрации.

Согласно официальным данным, в связи с мощными ливнями, которые принес тропический тайфун "Доксури", в городе за последние три дня выпало в среднем 257 мм осадков. В некоторых пунктах по осуществлению метеонаблюдений этот показатель достиг 700 мм.

Согласно заявлению властей, во избежание чрезвычайных происшествий местные жители и гости города не должны находиться около рек, водоемов или вблизи естественных возвышенностей. Ранее администрация Пекина объявила в нескольких районах Пекина высший ("красный") уровень опасности в связи проливными дождями.