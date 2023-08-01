В Токио прошли сильные ливни

Уровень осадков за сутки может составить до 100 мм

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Сильные ливневые дожди и шквалистый ураганный ветер обрушились во вторник на Токио из-за прихода холодного атмосферного фронта.

Днем в Токио температура воздуха резко опустилась с 33 до 28 градусов Цельсия. По данным метеорологического агентства страны, за сутки в столичном регионе может выпасть от 60 до 100 мм осадков.

Также не исключено выпадение града, резкое повышение уровня воды в реках и озерах, грозы.

По данным энергетической компании Tokyo Electric Power в Токио, а также соседних префектурах Ибараки и Тиба после удара стихии произошло отключение электричества в более чем 10 тыс. домохозяйств.

Непогода вызвала перебои в работе аэропорта Ханэда. Рейсы вылетают с задержками из-за перебоев с погрузкой багажа.

Между тем к южным регионам Японии приблизился сильный тайфун "Канун", из-за которого уже были отменены более 500 авиарейсов. Скорость порывов ветра в районе его прохождения может достигать 65 м/с.