В Югре задержали угрожавшего взорвать дом

Возбуждено уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 августа. /ТАСС/. Силовики задержали мужчину в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, который угрожал взорвать гранату в жилом доме. Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"В Нижневартовске в полицию позвонил мужчина. Он заявил, что якобы он является участником специальной военной операции, у него боевая граната, и он взорвет один из жилых домов. Прибывшие на место силовики его задержали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Сейчас устанавливаются мотивы его звонка, добавил собеседник.