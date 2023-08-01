В Петербурге проходят новые обыски в хостелах по делу о незаконной регистрации мигрантов

Следствие устанавливает физических и юридических лиц, оказывавших незаконные услуги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Следователи проводят обыски в четырех хостелах в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по делу об организации незаконной регистрации в городе около 100 тыс. иностранцев. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России.

"Сегодня следователями главного следственного управления совместно с сотрудниками региональных управлений МВД, Росгвардии в рамках расследования данного уголовного дела на территории Красногвардейского района города проводятся обыски в четырех хостелах, где проживают мигранты, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Следствие устанавливает физических и юридических лиц, которые оказывали иностранцам незаконные услуги по постановке на миграционный учет.

Как сообщали ранее в пресс-службе СК, сотрудники ведомства провели уже более 100 обысков. По данным правоохранителей, депутат одного из муниципальных советов города создал преступное сообщество по изготовлению для иностранных граждан подложных документов о постановке на миграционный учет. Вместе с сообщниками он обеспечил постановку на учет более 100 тыс. мигрантов. Предъявлены обвинения 11 членам группы в организации незаконной миграции и преступного сообщества.