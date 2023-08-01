Си Цзиньпин потребовал приложить максимальные усилия по спасению людей в зоне наводнений

Председатель КНР напомнил о необходимости оказания поддержки тем, чьи родные и близкие погибли в результате наводнений, вызванных тропическим тайфуном "Доксури"

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал от компетентных ведомств страны приложить максимальные усилия для спасения человеческих жизней в зоне наводнений, вызванных тропическим тайфуном "Доксури". Об этом сообщило агентство Xinhua.

"Необходимо, чтобы регионы приложили все возможные усилия для спасения пропавших без вести и людей, которые оказались отрезанными от внешнего мира", - приводит агентство слова китайского лидера.

Как уточнил Си Цзиньпин, власти местного уровня должны предоставить пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, он напомнил о необходимости оказания поддержки тем, чьи родные и близкие погибли в результате наводнений.

"Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать дополнительных человеческих жертв и увеличения количества пострадавших", - подчеркнул глава государства.

Си Цзиньпин отметил, что компетентные госорганы Китая должны хорошо координировать усилия и принимать тщательно продуманные меры по предотвращению разрушительных последствий наводнений. Он указал на необходимость срочного восстановления ключевых объектов инфраструктуры в зоне бедствия, включая систему электроснабжения и сеть транспортных коммуникаций.

На прошлой неделе на несколько регионов Китая обрушились проливные дожди, которые принес тайфун "Доксури". По стране эвакуированы сотни тысяч жителей, в том числе десятки тысяч в Пекине, где в результате наводнений за последние три дня погибли 11 человек, еще 27 числятся пропавшими без вести.