В Германии после нападения в приюте погиб украинский беженец

Конкретные причины предполагаемого нападения пока выясняются, сообщила газета Badische Zeitung

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. 64-летний украинец погиб в приюте для беженцев в германском Ахерне (федеральная земля Баден-Вюртемберг), предположительно, в результате нападения. Об этом сообщила газета Badische Zeitung.

Как указывает издание со ссылкой на источники в местной полиции, сотрудники правоохранительных органов обнаружили "окровавленного мужчину" в коридоре приюта вечером в минувшую субботу. Его доставили в больницу на санитарном вертолете, где он позднее умер от полученных тяжелых травм.

В воскресенье днем полиция объявила о задержании в связи с этим инцидентом другого украинского беженца, проживающего в том же приюте. Им оказался 71-летний мужчина, который, по словам очевидцев, употреблял алкоголь вместе с погибшим незадолго до трагедии. В ходе допроса было установлено, что между потерпевшим и подозреваемым произошла ссора, которая могла перерасти в драку.

Конкретные причины предполагаемого нападения пока выясняются. Судмедэксперты запросили вскрытие для установления причин смерти.