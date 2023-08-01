В Хакасии в отношении жителя Абакана возбудили дело о содействии терроризму

Подозреваемый находится в Польше

ТАСС, 1 августа. Уголовное дело за содействие террористической деятельности возбуждено в отношении 27-летнего жителя Хакасии, сторонника экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией", запрещенной в России. Подозреваемый находится в Польше, сообщила пресс-служба республиканского управления ФСБ.

"Сотрудниками органа безопасности в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен житель Абакана 1996 года рождения, являющийся сторонником экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией" и в настоящее время находящийся на территории Польши. Следственным отделением УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)", - говорится в сообщении.

По информации ФСБ, в своей группе в мессенджере Telegram подозреваемый размещал материалы, направленные на привлечение новых участников в военизированную террористическую организацию "Легион "Свобода Россия" (запрещена в РФ) и призывал помогать ей.

"Легион "Свобода России" - террористическая организация, которая ведет боевые действия против российской армии на Украине.