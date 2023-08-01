В Катангском районе Иркутской области сняли режим ЧС

Решение приняли в связи с отсутствием лесных пожаров

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. В Катангском районе на севере Иркутской области в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки сняли режим чрезвычайной ситуации, который был введен с 27 июля. Об этом сообщается на странице районной администрации во "ВКонтакте".

"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории Катангского лесничества 31 июля 2023 года отменен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" в лесах муниципального характера на территории МО "Катангский район", - говорится в сообщении.

По данным правительства Иркутской области на 1 августа, лесных пожаров в регионе нет.