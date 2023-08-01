СМИ: в Индии в межобщинных столкновениях погибли пять человек

Как сообщила газета Hindustan Times, более 50 человек пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 августа. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли, более 50 пострадали в ходе межконфессиональных столкновений в штате Харьяна, в зонах беспорядков введен комендантский час. Об этом во вторник сообщила газета Hindustan Times.

По ее данным, столкновения произошли в понедельник в округе Нух. Группа неизвестных, которые, предположительно, представляли мусульманскую общину, напали на участников индуистского шествия, забросав их камнями. Точная причина нападения пока не установлена. По некоторым данным, негативную реакцию могли вызвать слухи об участии в шествии индуистов радикального активиста, подозреваемого в убийстве двоих мусульман ранее в 2023 году.

Беспорядки произошли также в городе Сона, который расположен менее чем в 50 км от Нью-Дели. Там в ночь на вторник была сожжена мечеть, погиб один человек.

Среди пяти погибших двое членов дружин, которые обеспечивали порядок в ходе шествия. Пострадали также более 50 человек, включая нескольких сотрудников полиции.

В районах беспорядков в Харьяне введен комендантский час. До среды там ограничен доступ в интернет, чтобы пресечь распространение слухов и дезинформации. Местные власти заявляют, что по состоянию на утро вторника, ситуация находится под контролем.