На Алтае после ДТП с шестью пострадавшими возбудили уголовное дело

В результате аварии погиб один человек

ТАСС, 1 августа. Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Чемальском районе Республики Алтай, в котором пострадали шесть человек и один погиб. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным следствия, в понедельник водитель грузовика-ассенизатора врезался в автобус с туристами. Одна женщина погибла, шесть человек получили травмы.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). 31 июля прокуратурой Чемальского района проверена законность возбуждения уголовного дела", - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что водители прошли освидетельствование, в ходе которого не было выявлено нарушений в наличии документов. В состоянии алкогольного опьянения водители также не находились.

Ранее Минздрав Республики Алтай сообщил о том, что одна из пострадавших в ДТП находится в тяжелом состоянии, за ее здоровьем наблюдают медики.