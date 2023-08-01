В Казахстане из-за отравления погиб ребенок

Еще шесть детей находятся в реанимации

АСТАНА, 1 августа. /ТАСС/. Один воспитанник центра оказания социальных услуг детям погиб и шестеро попали в реанимацию в Карагандинской области Казахстана в результате отравления. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

"Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось. На сегодня шестеро детей находятся в реанимации, остальные - под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Как уточняет агентство Tengrinews, четверо из госпитализированных детей находятся в очень тяжелом состоянии. Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова сообщила журналистам, что врачи пока не могут назвать точную причину отравления.

Генпрокуратура республики начала расследование инцидента.