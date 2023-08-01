В Челябинской области родителей осудили за убийство дочери

С каждого взыскали по 500 тыс. рублей в счет возмещения причиненного морального вреда

ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Челябинский областной суд признал местную жительницу и ее сожителя виновными в убийстве дочери. Мужчине назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы, женщине - 12 лет лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.

"Суд назначил матери погибшей 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и отбыванием в исправительной колонии общего режима, ее сожителю - 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев и отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, с каждого взыскано по 500 тыс. рублей в счет возмещения причиненного морального вреда", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, преступление было совершено 31 июля 2022 года в частном доме по улице Прессовщиков в Челябинске, где подсудимый на почве личных неприязненных отношений совершил убийство 18-летней дочери сожительницы. Он задушил жертву руками и проводом. Во время преступления мать девушки удерживала ее руку, чтобы потерпевшая не могла сопротивляться.