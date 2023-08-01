В Карелии на месте пожара обнаружили тела шестерых человек

По словам министра здравоохранения региона Михаила Охлопкова, есть признаки сокрытия преступления

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа. /ТАСС/. В селе Деревянное после пожаров, которые произошли ночью, обнаружили шестерых погибших, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

"В селе Деревянное произошло возгорание частного дома. На месте пожара найдено четыре трупа (три мужских, один женский), - сказано в сообщении. - Это не единственный пожар в Деревянном на сегодня, в результате пожара в другом доме погибли два человека, трупы еще не осматривались специалистами".

По словам министра, есть признаки сокрытия преступления, следственными органами устанавливаются причины произошедшего.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, утром полицейские задержали двух подозреваемых в особо тяжком преступлении, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они находятся в отделе полиции. Предположительно, задержанные причастны к убийству шести жителей села на почве бытового конфликта.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Карелии, первый пожар произошел в 2:07 мск, а второй - в 04:45 мск.