В массовой драке с поножовщиной в Чехове погибли два человека

Инцидент произошел у одного из домов, расположенных на Земской улице

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Драка с поножовщиной произошла возле одного из жилых домов в Чехове, в результате чего два человека погибли от полученных ранений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел накануне у одного из домов, расположенных на Земской улице. "По предварительной информации, между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили ножевые ранения и от полученных травм скончались на месте", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГСУ СК по Московской области добавили, что региональное управление СК возбудило уголовное дело об убийстве после инциндента.

"Следователем следственного отдела по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек (пп. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 31 июля на участке автодороги по улице Земской города Чехова между двумя группами мигрантов произошел конфликт, в ходе которого двоим мужчинам причинены смертельные колото-резаные ранения. "Известно, что инциденту предшествовал конфликт в одном из местных кафе. Следователями и криминалистами проведены осмотры места, двух автомобилей, изъяты смывы, следы и ряд предметов. Назначены экспертизы. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых", - заключили в СК.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают причастных к происшествию. Мотивы произошедшего устанавливаются.