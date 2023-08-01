В Самарской области задержали подростка по делу о планировании теракта в школе

Он изготовил четыре бутылки с зажигательной смесью для поджога школы

ТАСС, 1 августа. Следователи возбудили уголовное дело по статье о приготовлении теракта в отношении 15-летнего подростка в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. <…> По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год у подозреваемого возник преступный умысел совершить поджог одной из школ региона. После этого он стал изготавливать самодельное оружие, а также приобрел зажигательную смесь.

Подростка задержали на подходе к "схрону", где находился сверток с четырьмя бутылками с зажигательной смесью, сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.