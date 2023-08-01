В Белгородской области зафиксировали порядка 80 прилетов со стороны ВСУ за сутки

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 80 боеприпасов, также с беспилотников сброшено несколько взрывных устройств. В результате обстрелов в двух населенных пунктах повреждены восемь домовладений, автомобиль и линия электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"В Валуйском городском округе по селу Новопетровка выпущено два артиллерийских снаряда. Пострадавших нет. Различные повреждения имеются в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, повреждены хозпостройки, гараж и подвал. Также в результате обстрела поврежден один автомобиль. Из ствольной артиллерии обстреляно село Вериговка - зафиксировано восемь прилетов", - написал губернатор.

В Шебекинском округе под артиллерийский обстрел 31 июля попало село Ржевка - зафиксировано семь прилетов. Осколками снарядов повреждены три частных жилых дома: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи. "Сейчас подача электроэнергии восстановлена", - отметил Гладков.

По селу Новая Таволжанка и хутору Марьино выпущено восемь и четыре минометных снаряда соответственно. МАПП "Шебекино" обстреляли из миномета и гранатомета - зафиксировано девять минометных снарядов и шесть гранатометных выстрелов.

В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 12 артиллерийских снарядов, в селе Журавлевка с беспилотников сброшено три гранаты. В Волоконовском районе под минометный обстрел попал хутор Старый - установлено 12 прилетов. В Краснояружском районе по селу Староселье и территории между селом Графовка и поселком Прилесье выпущено по пять артиллерийских снарядов. "Пострадавших и разрушений нет", - добавил губернатор.