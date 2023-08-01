Попадание беспилотника не повредило несущие конструкции башни "IQ-квартал" в Москве

На месте работают специалисты, которые оценивают причиненный ущерб

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Несущие конструкции башни "IQ-квартал" в деловом центре "Москва-Сити" в результате попадания беспилотника не повреждены. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На месте работают специалисты, которые в том числе оценивают причиненный ущерб. Установлено, что в результате попадания БПЛА несущие конструкции не повреждены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, разрушения инфраструктуры и повреждений на земле после падения обломков беспилотника не зафиксировано. Территория возле башни оцеплена, вход в здание "IQ-квартал" закрыт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами ПВО при попытке пролета в столицу, один из них долетел до Москва-Сити, в результате поврежден фасад одной из башен на уровне 21-го этажа. Остекление нарушено на 150 кв. м. Пострадавших нет.

В Минобороны РФ уточнили, что два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области. Еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что обломки беспилотника будут направлены на взрыво-техническую экспертизу.