Трем депутатам киевского горсовета предъявили обвинения в уклонении от военной службы

В Госбюро расследований Украины пояснили, что обвиняемые в течение года не являлись на военную службу, организовав себе "командировку" в Киевскую военную госадминистрацию

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Госбюро расследований Украины (ГБР) предъявило обвинения в уклонении от военной службы трем депутатам киевского горсовета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудники бюро совместно с прокурорами Спецпрокуратуры в сфере обороны Центрального региона по материалам СБУ предъявили обвинения четырем военнослужащим одной из воинских частей территориальной обороны, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один - помощник депутата Киевсовета", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ГБР пояснили, что обвиняемые в течение года не являлись на военную службу, организовав себе "командировку" в Киевскую военную госадминистрацию. При этом один из депутатов получал денежное довольствие в части, где якобы проходил службу, добавили в ведомстве. В офисе украинского генпрокурора добавили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Власти Украины ввели военное положение в стране 24 февраля 2022 года. В этот же день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, их действие многократно продлевалось. Первый приговор об уклонении от мобилизации на военную службу был вынесен на Украине 30 января. Тогда суд назначил уроженцу Харьковской области, который не прибыл в установленный срок для отправления к месту несения службы во Львов наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

По данным местных СМИ, количество аналогичных дел с тех пор значительно возросло. В большинстве случаев суды признают уклонившихся от мобилизации военнообязанных мужчин виновными в нарушении уголовного кодекса и назначают наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в один или два года. 31 июля украинское издание "Страна" сообщило, что апелляционные суды по ходатайству прокуратуры, стали пересматривать условные сроки военнообязанным, уклонившимся от мобилизации, назначая тюремное заключение.

2 июля глава Львовского областного территориального центра комплектования (аналог военкомата) полковник Александр Тищенко сообщил, что добровольно служить в Вооруженные силы Украины сейчас идут лишь 20% от необходимого числа военнообязанных.