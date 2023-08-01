В Сургуте произошла драка со стрельбой

Есть пострадавшие

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 августа. /ТАСС/. Неизвестные устроили конфликт на одной из улиц в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, есть пострадавшие. В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия, проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В Сургуте на одной из улиц произошел конфликт между мужчинами. В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах региона, есть пострадавшие в результате драки и стрельбы. "В конфликте участвовало около 10 человек. Между ними произошла драка и перестрелка, которая, предположительно, велась из травматического пистолета. Несколько участников конфликта обратились в больницу, угрозы их жизни нет", - уточнил собеседник.

Инцидент произошел на Грибоедовской развязке в Сургуте. Улица была перекрыта экипажами полиции.