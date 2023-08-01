1 августа, 08:00

Следственные действия начались после попадания БПЛА в башню "IQ-квартал" в Москве

Последствия попадания беспилотника в одну из башен Москвы-Сити
© Илья Лазарев/ Михаил Терещенко/ ТАСС

В результате инцидента поврежден фасад одной из башен на уровне 21-го этажа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Следователи и криминалисты работают в башне "IQ-квартал" в деловом центре "Москва-Сити" после попадания туда беспилотника. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, ведутся следственные действия", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе расследования будут установлены причастные к преступления.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами ПВО при попытке пролета в столицу, один из них долетел до Москвы-Сити, в результате поврежден фасад одной из башен на уровне 21-го этажа. Остекление нарушено на 150 кв. м, пострадавших нет.

В Минобороны РФ уточнили, что два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области. Еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москвы-Сити.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что обломки беспилотника будут направлены на взрыво-техническую экспертизу. 

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