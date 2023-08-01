СМИ: на юго-западе Пакистана из-за ливней погибли не менее 11 человек

За последнюю неделю пострадали сотни человек, сообщила газета Dawn

ИСЛАМАБАД, 1 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли, сотни пострадали за последнюю неделю в результате проливных дождей в юго-западной провинции Белуджистан.

Как сообщает газета Dawn со ссылкой на региональное Управление по борьбе со стихийными бедствиями, дожди и наводнения привели к обрушению и повреждению свыше 400 домов в районах Дера-Бугти, Аваран, Кила-Сайфулла и других. Без крова там остались сотни семей. Для оказания помощи населению и ликвидации последствий ливней власти провинции привлекли армейские подразделения, полицейских и группы спасателей.

Паводковые воды прорвали плотину на реке Болан, что привело к затоплению обширной территории и многих населенных пунктов. Наводнения и вызванные ливнями оползни заблокировали транспортное сообщение Белуджистана с остальной территорией Пакистана.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди на юго-западе страны продолжатся до конца недели.