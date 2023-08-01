В Карелии двух мужчин задержали по подозрению в убийстве шести человек и поджоге

Личности погибших устанавливаются

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих ранее судимых мужчин, которые подозреваются в убийстве шести человек в селе Деревянное в Карелии на почве бытового конфликта, а потом устроивших поджог для сокрытия преступления. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В кратчайшие сроки оперативники установили подозреваемых и задержали их. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 37 и 38 лет, которые в момент задержания находились в состоянии алкогольного опьянения", - сказала она.

Волк добавила, что в настоящее время личности погибших устанавливаются. "По предварительной версии, причиной произошедшего стал давний конфликт на бытовой почве", - добавила представитель ведомства.

По данным МВД, утром в полицию поступило сообщение, что в селе Деревянное при тушении пожара в доме обнаружены тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти. Во время проведения неотложных мероприятий на месте преступления полицейские заметили дым, поднимающийся над соседним домом. Туда направились сотрудники полиции и МЧС. В одноэтажном бревенчатом строении они обнаружили тела еще четверых человек с ножевыми ранениями. "Вероятно, злоумышленники пытались скрыть следы преступления путем поджога", - сказал Волк. Следственными органами принято процессуальное решение.

По данным следственного управления СК РФ по Карелии, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Следователи направят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщил, что после пожара в карельском селе Деревянное обнаружено шестеро погибших.