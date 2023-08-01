1 августа, 08:14,
обновлено 1 августа, 08:23
Военная операция на Украине

В Брянской области два дома получили повреждения в результате обстрела ВСУ

Пострадавших нет

БРЯНСК, 1 августа. /ТАСС/. Два жилых дома, здание недействующего соцучреждения, два автомобиля и хозпостройки получили повреждения после обстрела села Чуровичи Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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"ВСУ совершили обстрел села Чуровичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения", - написал он.

Также Богомаз уточнил, что повреждения получило здание врачебной амбулатории, частично нарушено энергоснабжение. Позже специальная комиссия приступит к оценке ущерба и объемов восстановительных работ.

Губернатор отметил, что на месте обстрела работают оперативные и экстренные службы. Село Чуровичи находится приблизительно в 12 км от границы с Украиной, численность населения составляет около 1 тыс. человек. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
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