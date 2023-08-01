СК предъявил обвинение жителю Челябинска в похищении, убийстве и изнасиловании

Его мать также обвиняется в похищении человека

ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Следователи предъявили жителю Челябинска, который в течение 14 лет удерживал в заточении девушку, обвинение в похищении, убийстве и изнасиловании, а его матери - в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"В Челябинской области следственными органами СК России мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери - в похищении человека. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

31 июля со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области сообщалось, что в Челябинске в отношении местного жителя возбуждено два уголовных дела - о похищении человека (п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ) и об убийстве (по ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, осенью 2009 года мужчина познакомился с местной жительницей, которую под предлогом распития алкогольных напитков привез в частный дом. Там он ее удерживал до настоящего времени, пока у него не обострилось психическое заболевание. После этого мужчину доставили в больницу, а женщина смогла убежать. В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность подозреваемого к совершению убийства другой местной жительницы в 2011 году. После совершения убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома.

В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении. Следователями СК РФ проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.