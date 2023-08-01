Суд приговорил к условным срокам обвиняемых в крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Заполярье

Они получили 4 и 3,5 года соответственно

МУРМАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Мурманский гарнизонный военный суд приговорил командира войсковой части и руководителя полетов, обвиняемых в крушении бомбардировщика Ту-22М3 в 2019 году на аэродроме Оленья в Мурманской области, к условным срокам лишения свободы на 4 и 3,5 года соответственно, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил Алесенко Владимира Михайловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, Степанова Владимира Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев. Наказание считать условным", - сказал судья в ходе оглашения приговора.

Гражданские иски о возмещении материального ущерба на сумму около 100 млн рублей, которые подали к подсудимым Министерство обороны РФ и жены погибших членов экипажа, суд удовлетворил частично, постановив взыскать с командира войсковой части и руководителя полетов 2,5 и 2 млн рублей соответственно. Женам погибших присудили моральную компенсацию по 750 тыс. рублей, выплатить которые суд обязал Минобороны.

22 января 2019 года на аэродроме Оленья в Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22МЗ. В результате ЧП погибли три члена экипажа, еще один выжил. После инцидента было возбуждено уголовное дело, следствие обвинило в халатности и нарушении правил полетов командира войсковой части Владимира Алесенко и руководителя полетов Владимира Степанова. Свою вину они не признают.