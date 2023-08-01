В Самарской области грузовик столкнулся с поездом

Есть погибший

ТАСС, 1 августа. В Самарской области в результате столкновения поезда и грузовика погиб один человек. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

"В результате столкновения с грузовиком маневровый поезд сошел с рельсов в Большечерниговском районе. В аварию попали девять человек. К сожалению, погиб водитель автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели МЧС России обесточили локомотив и ликвидировали разлив горючего. К работам привлекались 32 человека личного состава и 8 единиц техники. К месту происшествия направлен восстановительный поезд с железнодорожной станции "Бузулук" Оренбургской области.

В пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области журналистам сообщили, что погиб один человек из большегруза. Остальные восемь участников аварии из поезда не пострадали.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области ТАСС сообщили, что авария произошла, когда грузовик попытался переехать железнодорожный переезд на красный свет семафора. "Сегодня утром большегруз Scania переезжал железнодорожный переезд по переезду, который не был оснащен шлагбаумом или заградительным устройством. Пересекал на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение с маневровым тепловозом. Водитель большегруза погиб", - сказал собеседник агентства.