Под Новосибирском полицейского и его экс-коллег арестовали по делу об убийстве девочки

Они пробудут под стражей до 18 сентября

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудника МВД и двоих его бывших коллег арестовали по делу об убийстве несовершеннолетней в 2010 году в Усть-Тарском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления судебного департамента Новосибирской области.

"Постановлениями Центрального районного суда г. Новосибирска от 1 августа 2023 года Максиму Кудрявцеву, Евгению Бартоломею и Александру Кунцу избраны меры пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Кунцу вменяют статью об убийстве, Бартоломею - об убийстве и похищении, Кудрявцеву - об убийстве, похищении и нарушении ПДД (п. "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 264 (в ред. от 13.02.2009) и п. "а", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ соответственно).

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области уточнили, что один из них является сотрудником МВД, а другие - его бывшие коллеги.

"В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основанием и понесет наказание в соответствии с законодательством РФ", - заявили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным СК, 15-летняя жительница села Яркуль Усть-Таркского района пропала в марте 2010 года. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве.