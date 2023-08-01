1 августа, 08:15,
обновлено 1 августа, 08:17
Военная операция на Украине

Россиянина приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины

По данным ФСБ, он установил контакт с представителями СБУ и по их заданию за денежное вознаграждение получал и передавал за рубеж сведения, ставшие ему известными в рамках осуществления служебной деятельности

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Суд приговорил гражданина России к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Российской Федерации Катрычко Артура Геннадьевича, 1988 года рождения, приговоренного к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - отметили в ФСБ. По данным спецслужбы, россиянин действовал в пользу Украины.

"Он установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и по их заданию за денежное вознаграждение получал и передавал за рубеж сведения, ставшие ему известными в рамках осуществления служебной деятельности", - уточнили в ФСБ. Эти сведения могли быть использованы против безопасности Российской Федерации. 

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