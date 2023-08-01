В Челябинске задержали мать обвиняемого в похищении 14 лет назад местной жительницы

Женщина участвовала в удержании потерпевшей в доме

ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Силовики задержали жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве, похищении и изнасиловании, а также его мать, которая обвиняется в похищении человека. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

"Мужчина и его мать задержаны. Мать обвиняемого в указанное время участвовала в удержании потерпевшей в доме. После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение, и женщина смогла покинуть домовладение, в котором ее удерживали", - сказано в сообщении.

СК РФ предъявил мужчине обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери - в похищении человека. Следователь направил в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, осенью 2009 года мужчина познакомился с девушкой и пригласил ее в свой дом, где удерживал вплоть до настоящего времени и совершал насильственные действия. Мать обвиняемого участвовала в удержании потерпевшей. В 2011 году он убил другую женщину, расчленил ее тело и закопал останки в погребе дома.