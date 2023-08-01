Жителя Калужской области осудили на пять лет условно за хищение имущества Минобороны

Ущерб составил более 4,8 млн рублей

КАЛУГА, 1 августа. /ТАСС/. Калужский районный суд приговорил к пяти годам условно жителя региона за присвоение имущества Министерства обороны РФ с ущербом более 4,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Калужским районным судом Калужской области обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, он приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет и обязательным погашением нанесенного ущерба Российской Федерации в размере 4 млн 870 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что должностное лицо присвоило авиационную технику Минобороны РФ, планируя перепродать ее третьим лицам. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).