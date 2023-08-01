В Томске семейная пара похитила 528 млн рублей с помощью финансовой пирамиды

Жертвами стали 900 человек

ТОМСК, 1 августа. /ТАСС/. Около 900 человек стали жертвами кредитного потребительского кооператива "Первый Томский", который работал по принципу финансовой пирамиды в Томске. Создавшие компанию супруги похитили больше 528 млн рублей, дело направлено в суд, сообщили в областной прокуратуре.

"Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супругов - директора и председателя кредитного потребительского кооператива "Первый Томский". Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). <…> Всего в период с января 2013-го по декабрь 2019 года от указанных действий пострадали около 900 граждан, им причинен ущерб на сумму свыше 528 млн рублей", - сказано в сообщении.

По версии следствия, кредитный потребительский кооператив "Первый Томский", фактически работавший по принципу финансовой пирамиды, работал на территории Томской области шесть лет. Семейная пара создала мнимое впечатление о надежности и прибыльности кооператива, привлекала пайщиков, преимущественно пенсионного возраста, которые передавали в качестве вкладов якобы под высокий процент свои личные сбережения. Получаемые таким образом деньги мужчина и женщина похищали и расходовали по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Томска для рассмотрения по существу.