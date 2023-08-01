В Ижевске при столкновении трех машин пострадали два человека

Информация от поисково-спасательной службы Удмуртской Республики о восьми пострадавших не соответствует действительности, сообщили в ГИБДД УМВД России по городу

ТАСС, 1 августа. При столкновении трех машин в Ижевске в понедельник, по уточненным данным, пострадали два человека, сообщили ТАСС в ГИБДД УМВД России по городу.

По данным инспекции, 31 июля на улице Азина в Ижевске водитель Opel Astra столкнулся с машиной Mitsubishi Spyker, от удара автомобиль откинуло на впереди движущуюся Toyota. "В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля Mitsubishi и 17-летний пассажир автомобиля Opel", - говорится в сообщении.

Ранее в поисково-спасательной службе Удмуртии сообщали о восьми пострадавших в ДТП.

"Информация от поисково-спасательной службы Удмуртской Республики по данному факту ДТП не соответствует действительности", - заявили в ГИБДД.