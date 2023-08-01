Суд в Красноярске приговорил собственника сети автосалонов к четырем годам колонии

Общая сумма причиненного ущерба превысила 414 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 1 августа. /ТАСС/. Советский районный суд Красноярска приговорил владельца и руководителя сети автодилерских фирм к четырем годам колонии за злоупотребление полномочиями на сумму 414 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

"Советский районный суд города Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя обществ с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Крепость", "Крепость-Аэропорт", "Крепость-Сириус", "Крепость-Абакан", являющихся дилерами по продаже автомобилей. <…> С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено четыре года колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности в коммерческих организациях на два года и шесть месяцев", - сообщил собеседник агентства, добавив, что он признан виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По информации прокуратуры, подсудимый от лица этих компаний заключал предварительные соглашения и договоры купли-продажи с клиентами, обратившимися в дилерские центры для приобретения автомобилей. Обязательства по данным сделкам он не выполнил, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. В результате общая сумма причиненного ущерба 187 покупателям автомобилей Toyota и Lexus превысила 414 млн рублей. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме представителем автопроизводителя Toyota Motor.

Как позже сообщили в прокуратуре региона, с договоров подсудимый получал 30-40% от стоимости автомобилей, что превышало минимальный гарантийный размер в 50 тыс. рублей. На эти деньги велось строительство офисных зданий, приобретение недвижимости. Свою вину руководитель дилерской сети не признал, ссылаясь на то, что "гарантийная сумма" была авансовым платежом, производилась с согласия покупателя и шла на развитие автоцентров.

По данным правоохранительных органов, подсудимым является Александр Кангун, который, согласно данным системы СПАРК, является собственником этих компаний.